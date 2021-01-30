Niğde'de aranan 10 şüpheli yakalandı
30.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:10
Niğde'de aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Niğde'de aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilere yönelik Niğde merkezde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav