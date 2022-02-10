Son dakika haberleri... Niğde'de ev yangını; 8 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika haberleri... Niğde'de ev yangını; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Niğde'de ev yangını; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika 3. sayfa haberi: Niğde'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yabancı uyruklu 8 kişi tedavi altına alındı.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yabancı uyruklu 8 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bir apartmanın zemin katında yaşayan yabancı uyruklu ailenin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler binadakileri tahliye edilirken yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ayrıca, yangının çıktığı evde dumandan etkilenen 6, üst kattaki dairede bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs da ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Son dakika haberleri... Niğde'de ev yangını; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Niğde'de ev yangını; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Niğde'de ev yangını; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Niğde'de ev yangını; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Niğde'de ev yangını; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Niğde'de ev yangını; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Niğde'de ev yangını; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Niğde'de ev yangını; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Niğde'de ev yangını; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yangın, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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