NİĞDE'DE APARTMAN YANGINI; 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NİĞDE'DE APARTMAN YANGINI; 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de, 7 katlı apartmanın 6'ncı katından çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

NİĞDE'de, 7 katlı apartmanın 6'ncı katından çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiinde bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı dairedeki 4 kişi ile yan dairedeki 6 kişi, dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 10 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin diğer dairelere sıçramadan söndürdüğü yangında ev kullanmaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

NİĞDE'DE APARTMAN YANGINI; 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
NİĞDE'DE APARTMAN YANGINI; 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
NİĞDE'DE APARTMAN YANGINI; 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
NİĞDE'DE APARTMAN YANGINI; 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
NİĞDE'DE APARTMAN YANGINI; 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
NİĞDE'DE APARTMAN YANGINI; 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
NİĞDE'DE APARTMAN YANGINI; 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
NİĞDE'DE APARTMAN YANGINI; 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi
KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
Düğünde atılan havai fişek 10 dekarlık sazlık alanda yangına neden oldu
Düğünde atılan havai fişek 10 dekarlık sazlık alanda yangına neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Burak Özçivit Sertab Erener
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NİĞDE'DE APARTMAN YANGINI; 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 01:22:15. #1.14#

title