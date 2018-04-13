Niğde'de AK Parti İl Seçim İşleri Toplantısı Yapıldı

AK Parti İl Seçim İşleri toplantısı, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'in katılımıyla gerçekleşti.

Bilgin, il başkanlığındaki toplantıda yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarını, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcıları aracılığıyla 81 ilde düzenlenen toplantılarda yapılan ya da yapılacakların değerlendirildiğini söyledi.

AK Parti kadrolarının sadece Yüksek Seçim Kurulu seçim takviminin açıklandığı zaman sahaya çıkmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti teşkilatı, bir seçimi bitirdikten sonra bir sonraki seçimin çalışmalarını hemen başlatan, her zaman sahada olan, hem hizmet ve teşkilatlanma noktasında hem de hükümetimizin ve belediyelerimizin yaptığı çalışmaları en uzak köylere ulaştırma noktasında gece gündüz çalışan teşkilatlardır.

Bizler de Genel Merkez Seçim İşleri Başkalığı olarak tüzüğümüzün ve Siyasi Partiler Yasası'nın bizlere yüklediği sorumluluklarla seçim öncesi çalışmalarının ne aşamada olduğunu, yapmamız gerekenleri, genel merkezin talimatları doğrultusunda yapıyor ve teşkilatlarımızın sahada karşılaştıkları sorunların bizlere iletilmesi ve etkili çözümü için istişare yapıyoruz.

Organize ve disiplinli bir çalışmayla bir kez daha AK Parti bayrağını en üste çıkarmak hedefindeyiz. Güçlü Türkiye yolunda Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a daha güçlü bir destek verileceğinden eminim."

AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin de AK Parti'nin seçimin birini bitirip ertesi gün yeni bir seçime anında hazır olduğunu söyledi.