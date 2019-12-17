Niğde'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı

17.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:50

2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında eş zamanlı 81 ilde gerçekleştirilen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Şimşek, valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, son zamanlarda yaşanan kadına yönelik şiddet ve kötü muamelenin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Bu kapsamda, 75 maddeden oluşan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" hazırlandığını anımsatan Şimşek, bu plan doğrultusunda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" imzalanarak ciddi bir seferberlik başlatıldığını aktardı.

Eylem planının Niğde'de de tüm kurum ve kuruluşlarla toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesi ve uygulamanın işlerlik kazanmasının büyük önem arz ettiğini belirten Şimşek, şiddet mağduru kadınların ve çocukların korunması ve desteklenmesiyle ilgili yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiğini vurguladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve Kadın Konuk Evleri (KKE) ile 2019'da 850 yönlendirme ve rehberlik, 903 psiko-sosyal destek hizmeti verildiğini aktaran şimşek, şunları kaydetti:

"Herhangi bir sebeple farklı şekillerde şiddet görmüş veya barınma ihtiyacı olan 115 kadınımıza Kadın Konuk Evinde barınma hizmeti verildi, 384 kişinin maddi yardım ve 255 kişinin de hukuki destek hizmetlerinden faydalanması sağlandı. Bu hizmetlerimizden toplamda 753 kadın, 163 erkek ve 63 çocuğumuz istifade etti. Öte yandan 7'si kadın, 3'ü çocuk olmak üzere yabancı uyruklu 10 kişi de ŞÖNİM ve KKE'nin bu kapsamdaki hizmetlerinden faydalandırıldı. Ayrıca şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında da ilimizde bin 297 vatandaşımıza eğitim verildi."

Toplantıya, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA