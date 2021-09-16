Niğde'de Ahilik Haftası kutlandı

Niğde'de Ahilik Haftası çeşitlik etkinliklerle kutlandı.

Niğde Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) Murat Zeren Eğitim ve Hizmet Binası'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı, Kur-an'ı Kerim ve dua okundu.

Vali Şimşek, yaptığı konuşmada, Ahiliğin, dürüstlük, sevgi, dostluk, yardımlaşma, hoşgörü, bilgi ve dayanışmanın sanat ile birleşimi olduğunu söyledi.

Ahilik çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin bir simgesi olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kelime kökü kardeşlik anlamına gelen Ahilikte, insanlar arasındaki ahlaki ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkeleri esas alınmış ve bu insani değerler toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak kabul edilmiştir. Bugün uygar dünya ülkelerinin toplumlarında uygulamaya ve hakim kılmaya çalıştıkları bu değerler, yüzyıllardan beri Anadolu Türkleri tarafından ahilerin vizyonu olarak uygulanmış ve böylece diğer milletlere de örnek olmuştur."

NESOB Başkanı Alim Yeşil de Ahiliğin genel düsturunun "Eline, beline, diline sahip ol. Kalbini, kapını, alnını açık tut" bakışıyla iş ahlakını savunan, işçinin alın terini koruyan, kaliteli ürün üreten ve tüketiciyi kandırmadan uygun bir şekilde satılmasını sağlayan bir teşkilat olduğunu vurguladı.

Ahilikte bunların aksini yapan Ahi ustalarının pabucu dama atılarak ya dükkanının kapatıldığını ya da o esnafın işten men edildiğini aktaran Yeşil, "Ahilik teşkilatı günümüzde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) altında 3 bin 5 oda, 82 birlik, 13 federasyon olarak temsil ediliyor. Şu unutulmamalıdır ki, TESK olarak Ahi teşkilatı, sonuç ne olursa olsun, kim ne yaparsa yapsın bu teşkilat her daim devletinin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Ahiliğin önemine dikkati çekerek, bütün esnafın haftasını kutladı.

Konuşmaların ardından yılın Ahisi Halim Gönen'e kaftan giydirildi, yılın kalfası Ebubekir Tunç ve çırağı Bekir Genç'e plaket verildi.

Öte yandan NESOB Başkanı Alim Yeşil ve beraberindekiler, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.