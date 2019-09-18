Niğde'de Ahilik Haftası kutlandı

18.09.2019 13:08

Niğde'de Ahilik Haftası çeşitlik etkinliklerle kutlandı.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) ile bağlı odaların üyeleri, Niğde Belediyesi Mehteran Takımı eşlinde, İmam Hatip Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü ve Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Yılmaz Şimşek, meydanda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ahi Evran'nın kurduğu Ahilik teşkilatının, birlik, beraberlik, dayanışma ve hoşgörü düsturuyla toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bünyesindeki yamak, çırak, kalfa, usta hiyerarşisi içerisinde, kişilerin kendi yetenekleri doğrultusunda liyakat sahibi oluncaya kadar eğitilmesi, esnaflığın yanı sıra iyi ahlaklı ve iyi bir insan olma yolunda gösterilen çaba günümüz esnaf ve sanatkarlarına da rehberlik etmiştir. Bu doğrultuda Ahi Evran'ın 'Ahinin eli, kapısı, sofrası açık olmalı, gözü, beli ve dili kapalı olmalı' sözü de Ahiliğin ve ticari ahlakın ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ahilik kültürü, medeniyetimizin önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan Ahilik, kısaca dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir."

NESOB Başkanı Alim Yeşil ise Ahiliğin önemini anlattı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de bu tür etkinliklerin gelişimine katkı sağlamak için ellerinde geleni yapacaklarını aktardı.

Konuşmaların ardından esnaf odaları, kamyonlarla kortej geçişi yaptı, şet kuşatma merasimi düzenlendi, yılın Ahisine kaftan giydirildi, yılın kalfa ve çırağına da plaket verildi.



Ahilik çarşısının açılışı yapıldığı programda, Mehter Takımı'nın gösterisinden sonra vatandaşlara ikramlar yapıldı.

Öte yandan NESOB Başkanı Alim Yeşil ve beraberindekiler, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA