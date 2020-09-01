Niğde'de adli yıl başladı Niğde'de yeni adli yıl törenle başladı.

Niğde'de yeni adli yıl törenle başladı.

Atatürk Meydanı'ndaki törende Niğde Baro Başkanı Osman Çimen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Çimen, törende yaptığı konuşmada, "Adalet, toplumun can damarıdır. Hukuk devletinin olmazsa olmazı da adalet anlayışının toplumun her bir bireyinin belleğine yerleştirilmesinden geçmektedir. Pandemi nedeniyle ülkemiz zor bir süreçten geçmektedir. Bu süreçte toplumun tüm fertlerinin yaşadığı zorlukları meslektaşlarım da yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir." dedi.

Törene, Niğde Barosuna kayıtlı avukatlar katıldı.

Kaynak: AA