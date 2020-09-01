Niğde'de adli yıl başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Niğde'de adli yıl başladı

Niğde'de yeni adli yıl törenle başladı.

Niğde'de adli yıl başladı
01.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:40

Niğde'de yeni adli yıl törenle başladı.

Atatürk Meydanı'ndaki törende Niğde Baro Başkanı Osman Çimen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Çimen, törende yaptığı konuşmada, "Adalet, toplumun can damarıdır. Hukuk devletinin olmazsa olmazı da adalet anlayışının toplumun her bir bireyinin belleğine yerleştirilmesinden geçmektedir. Pandemi nedeniyle ülkemiz zor bir süreçten geçmektedir. Bu süreçte toplumun tüm fertlerinin yaşadığı zorlukları meslektaşlarım da yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir." dedi.

Törene, Niğde Barosuna kayıtlı avukatlar katıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Müjde Ar Hülya Avşar Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Eddie Newton Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Eylül İzmir Türk Lirası Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Niğde'de adli yıl başladı - Niğde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 11:49:12. #1.14#
title