Niğde'de 96 yaşındaki Fatma Erdem'in yeni kimlik başvurusu evinde alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Niğde'de 96 yaşındaki Fatma Erdem'in yeni kimlik başvurusu evinde alındı

22.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:08
Niğde'de 96 yaşındaki Fatma Erdem'in yeni kimlik başvurusu evinde alındı

Niğde'de rahatsızlığından dolayı Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne gidemeyen 96 yaşındaki Fatma Erdem'in yeni kimlik başvurusu, evinde alındı.

Niğde'de rahatsızlığından dolayı Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne gidemeyen 96 yaşındaki Fatma Erdem'in yeni kimlik başvurusu, evinde alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde oturan ve rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayan Erdem, İçişleri Bakanlığınca 2 yıl önce başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunu yapmak için Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğünü aradı.

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla eve giden memurlar, Erdem'in parmak izini aldı, biyometrik fotoğrafını çekti.

Vali Yılmaz Şimşek de işlemler sırasında Erdem'i ziyaret ederek, yeni kimlik kartının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Kadir Topbaş Süleyman Soylu Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Özge Özder İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Umut Bulut Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Niğde'de 96 yaşındaki Fatma Erdem'in yeni kimlik başvurusu evinde alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 15:12:16. #1.14#
title