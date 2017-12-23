Niğde'de 9 Kişi Sobadan Zehirlendi

Niğde'de 9 Kişi Sobadan Zehirlendi

Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6’sı çocuk 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de 9 Kişi Sobadan Zehirlendi

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6'sı çocuk 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde'nin merkez ve ilçelerinde farklı evlerde oturan, Sudenaz B. (7), Hasan Hüseyin B. (6), Zeynep Y. (10), H. Hüseyin Y. (6), Keziban U. (25) Şerife D. (23) Bircan U. (33), Ravzanur D. (11) ve Beyzanur U. (3) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen 9 kişi Niğde Ömer Halisdemir Hastanesine kaldırıldı. - NİĞDE

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