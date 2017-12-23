Niğde'de 9 Kişi Sobadan Zehirlendi
NİĞDE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6'sı çocuk, 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
NİĞDE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6'sı çocuk, 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Niğde'nin merkez ve ilçelerinde farklı evlerde oturan Beyzanur Ulusoy (3), H. Hüseyin Yamaner (6), Hasan Hüseyin Buldak (6), Sudenaz Buldak (7), Zeynep Yamaner (10), Ravzanur Dağ (11), Şerife Dağ (23), Keziban Ulusoy (25) ve Bircan Ulusoy (33) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen 9 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde tedaviye alındı. - Niğde