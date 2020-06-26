Niğde'de 9. kattan düşen işçi öldü Niğde'de 9. kattan düşen işçi öldü Niğde'de apartmanın 9'uncu katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti.

Niğde'de 9. kattan düşen işçi öldü

NİĞDE - Niğde'de apartmanın 9'uncu katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı İnönü Mahallesi'nden meydana geldi. 15 katlı bir apartmanın 9'uncu katında cam balkon takan Durmuş B. (33), dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Durmuş B.yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halsidemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdehalelere rağmen Baykal hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA