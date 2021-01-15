Niğde'de 9 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
15.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:45
Niğde'de 9 bin 600 litre kaçak motorin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de 9 bin 600 litre kaçak motorin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik denetim yaptı.
Niğde-Kayseri kara yolunda bir akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde, 9 bin 600 litre kaçak motorin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul