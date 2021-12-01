Niğde'de 8 Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi

Niğde'de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 8 gaziye, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası" takdim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Valilikte düzenlenen törende, 8 Kıbrıs gazisine madalya ve beratlarını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, Kıbrıs gazilerinin Kıbrıs Barış Harekatı'nın canlı tanıkları olduğunu belirtti.

Yaklaşık 47 yıl önce, KKTC'de soydaşların büyük saldırı ve zulme maruz kaldığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Barış Harekatı'nda da büyük bir zafere imza atarak soydaşlarımızı bu zulümden kurtardı, adaya barış ve huzur getirdi. Bu zaferde büyük payı olan, canı pahasına yavru vatanın savunmasında yer alan siz kahraman gazilerimizin gösterdiği kahramanlıkların birer nişanesi olarak, bu madalyaları takdim ediyorum. Şehit ve gazilik Türk milleti için daima büyük onur olmuştur. Verdiğimiz madalya, devlet, millet olarak sizlere karşı vefa borcumuzun, şükran duygularımızın bir ifadesidir."