Niğde'de 7 Kişiye  'bylock' Tutuklaması

NİĞDE'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 7 kişi tutuklandı.



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 15 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki sorgunun ardından mahkemeye sevk edilen Osman Ö., Adem K., Muharrem S., İhsan K., Fatih U., Bilal Burak Z. ve Cihan D. nöbetçi mahkemece tutuklandı, 8 kişi de serbest bırakıldı. - Niğde