Niğde'de 7 Kişi Fetö'den Tutuklandı

Niğde'de 15 Temmuz darbe girişimin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı.



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından bir süre önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ByLock kullanıcılarına yönelik toplam 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi emniyetten serbest kalırken, 12 kişi ise mahkemeye sevk edildi. Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan zanlılardan O.Ö., A.K., M.S., İ.K., F.U., B.B.Z. ve C.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - NİĞDE