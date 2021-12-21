Niğde'de 6 milyon 100 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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Niğde'de 6 milyon 100 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de 6 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 6 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 6 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 6 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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