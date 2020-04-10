Niğde'de 6 iş yeri ve 14 kişiye korona virüs cezası
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Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa

Niğde'de 6 iş yeri ve 14 kişiye korona virüs cezası

Niğde'de yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirlerine uymayan 14 kişi ve 6 iş yerine toplam 38 bin 983 lira ceza kesildi.

10.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:25
Niğde'de 6 iş yeri ve 14 kişiye korona virüs cezası

Niğde'de yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirlerine uymayan 14 kişi ve 6 iş yerine toplam 38 bin 983 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ekipler salgının önlenmesi amacıyla yayımlanan emir ve talimatlara aykırı hareket edenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal mesafe, sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlere uymadığı belirlenen 14 kişiye 33 bin 68 lira, 6 iş yerine ise 5 bin 915 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, ruhsatsız faaliyet gösteren umuma açık 4 iş yeri ile bir berber salonuna işlem yapılması için Niğde Belediyesine bilgi verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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