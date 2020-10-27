Niğde'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Niğde'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

27.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:27
Niğde'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Niğde'de bir kamyonette 6 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.

Niğde'de bir kamyonette 6 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, topladıkları atık yağları kimyasal madde karıştırarak araçlarda kullanıma elverişli yakıt haline getiren ve piyasaya süren kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Bor ilçesi Acıgöl kavşağında durdurdukları bir kamyonette, 6 tank içinde 6 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü F.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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