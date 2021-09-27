Niğde'de 6 bin 480 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Haberler
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Niğde'de 6 bin 480 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Niğde'de 6 bin 480 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Niğde'de polisin düzenlediği operasyonda 6 bin 480 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de polisin düzenlediği operasyonda 6 bin 480 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir depoda kaçak cinsel içerikli ürün olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler depoya düzenlediği operasyonda 6 bin 480 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadelenin hassasiyetle sürdürüldüğü bildirildi. - NİĞDE

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