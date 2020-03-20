Niğde'de 534 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
Niğde'de düzenlenen operasyonda 534 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
20.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:44
Niğde'de düzenlenen operasyonda 534 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 adrese operasyon düzenlendi.
Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 534 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili yabancı uyruklu S.M. ve E.Z. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA