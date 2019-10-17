Niğde'de 510 bin kaçak sigara makaronu ele geçirildi

Niğde'de 510 bin kaçak sigara makaronu ele geçirildi

NİĞDE'de bir araçta gümrük kaçağı 510 bin adet boş sigara makaronu ele geçirildi.

17.10.2019 11:16
Niğde'de 510 bin kaçak sigara makaronu ele geçirildi

NİĞDE'de bir araçta gümrük kaçağı 510 bin adet boş sigara makaronu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yaptığı uygulamada Niğde-Adana otoyolu Ulukışla Eminlik gişelerinde 34 SV 2558 plakalı bir aracı durdu. Araçta arama yapan ekipler, 2 bin 550 paket (510 bin adet) gümrük kaçağı boş sigara makaronu ele geçirdi. Araç sürücüsü N.K ise gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et