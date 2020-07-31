Niğde'de 50 acemi kasap hastanelik oldu
Niğde'de kurban kesimi sırasında yaralanan 50 vatandaş hastanelik oldu.
31.07.2020 19:19 | Son Güncelleme: 01.08.2020 01:11
Niğde'de kurban kesimi sırasında yaralanan 50 vatandaş hastanelik oldu.
Niğde'de kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelik oldu. Bayram namazının ardından kurbanlarını kesenlerden 50 kişi yaralandı. Hafif yaralanan vatandaşlar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA