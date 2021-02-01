Niğde'de 5 ineği telef olan aile yardım bekliyor
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Niğde'de 5 ineği telef olan aile yardım bekliyor

01.02.2021 16:34 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:45
Niğde'de 5 ineği telef olan aile yardım bekliyor

NİĞDE'de 5 ineği elektrik akımına kapılıp telef olan Vural ailesi, henüz hayvanlarının borçlarını bile ödeyemediklerini, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

NİĞDE'de 5 ineği elektrik akımına kapılıp telef olan Vural ailesi, henüz hayvanlarının borçlarını bile ödeyemediklerini, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Pınarcık köyünde yaşayan Vural ailesinin çatısının bir kısmı açık olan ahırdaki 13 büyükbaş hayvanından, 2'si hamile 3'ü yeni doğum yapan 5 ineği, yağmurlu havada elektrik akımına kapılarak telef oldu. Geçimlerini sadece hayvancılıkla sağladıklarını belirten Serpil Vural, yeni aldıkları 5 ineğin henüz borçlarını bile ödeyemediklerini söyledi. Dün saat 17.30'da süt sağmaya gittiğinde ineklerinin telef olduğunu gördüğünü dile getiren Serpil Vural, "Bir tanesi canlıydı, incelemek için dokundum ama elimi elektrik çarptı. Sonra elektrik şalterini kapattım. Veteriner hekim çağırdık, elektrikten öldüğünü saptadılar" diye konuştu.Serpil Vural'ın oğlu Tayfun Vural ise yağmurun ardından meydana gelen şase yüzünden ineklerin telef olduğunu anlattı. Yaptıkları bütün yatırımları devlet desteğiyle yaptıklarını aktaran Vural, "Bu işten başka hiçbir iş yapmıyoruz. Neredeyse 100 bin liralık zararımız var. Hayvanlarımız doğum yapacaktı, hepsini ellerimizle besledik büyüttük ama öldüler. 5 kişilik aile buradan ekmek yiyor. Her şeyi geçtim yeni doğan buzağılar aç kaldı. Nereden bulacağım sütü, yemi? Devletten bu soruna çözüm bulmalarını istiyoruz. 2 bin lira da yem borcum var. Yardım bekliyoruz" dedi.


Niğde'de 5 ineği telef olan aile yardım bekliyor
Niğde'de 5 ineği telef olan aile yardım bekliyor
Niğde'de 5 ineği telef olan aile yardım bekliyor
Niğde'de 5 ineği telef olan aile yardım bekliyor
Niğde'de 5 ineği telef olan aile yardım bekliyor
Niğde'de 5 ineği telef olan aile yardım bekliyor
Niğde'de 5 ineği telef olan aile yardım bekliyor
Niğde'de 5 ineği telef olan aile yardım bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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