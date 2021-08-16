Niğde'de 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Niğde'de 5 hırsızlık olayının şüphelisi gözaltına alındı.

Niğde'de 5 hırsızlık olayının şüphelisi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul