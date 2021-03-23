Niğde'de 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Niğde'de 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı

23.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:35
Niğde'de 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Niğde'de farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Niğde'de farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde hırsızlık yaptıklarını tespit ettikleri 5 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden B.T.B, M.M.A. ve Y.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler yabancı uyruklu M.S.Q. ve A.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çalınan malzemelerle yakalanan zanlıların adreslerinde yapılan aramada 2 televizyon, 10 kalorifer peteği ve 430 lira para ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçlardan 2 ruhsatsız tabanca ve 24 fişek ele geçirildi. Araç sürücüleri hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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