Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
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Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi.

Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
20.09.2020 22:43 | Son Güncelleme: 20.09.2020 22:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından saat 22.08'de Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen sarsıntıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Hamdi Çelikbaş
Hamdi Çelikbaş
AA Editörü
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