Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem (3)
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Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem (3)

VALİ ŞİMŞEK: CAN VE MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİLNiğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtti.

Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem (3)
20.09.2020 23:41 | Son Güncelleme: 20.09.2020 23:49

VALİ ŞİMŞEK: CAN VE MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaşanan depremle ilgili şunları söyledi:  

"Bu akşam merkez üssü Bor ilçemiz Obruk köyü olan 5.1 büyüklüğünde saat 22.08 itibariyle bir deprem meydana geldi. İlk edindiğimiz bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Az önce köy muhtarımızla görüştüm. Bazı evlerde çatlaklar olduğunu belirtti. Onun dışında bir hasarın olmadığını bana iletti. Ancak biz, her ihtimale karşı çadır ve erzakları o bölgeye sevk ettik. Onun dışında UMKE ekibimiz ve ambulanslarımız da köye intikal ediyor şu anda. Bizler de birazdan köye intikal edeceğiz. Şu anda arkadaşlarımızla il kriz merkezinde durum değerlendirmesi yapıyoruz. İnşallah olumsuz bir durum beklemiyoruz."

Ali KADI/NİĞDE,


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ali KADI
Ali KADI
DHA Editörü
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