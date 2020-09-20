Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem
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Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, ilçede meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine henüz hasar, can veya mal kaybıyla ilgili bir olumsuzluğun yansımadığını söyledi.

Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem
20.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 20.09.2020 23:06

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, ilçede meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine henüz hasar, can veya mal kaybıyla ilgili bir olumsuzluğun yansımadığını söyledi.

Yavuz, AA muhabirine, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

"Bize herhangi bir şey ulaşmadı." diyen Yavuz, ne hasar ne yaralı bilgisi gelmediğini ifade etti.

Deprem, Adana ve Aksaray'da da hissedildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Abdullah Özkul
Abdullah Özkul
AA Editörü
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