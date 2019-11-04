Niğde'de 478 kişi, ad ya da soyadını değiştirdi

04.11.2019 13:58

Mahkeme kararı olmaksızın bir kereliğine isim ve soy isimlerinde yanlış yazımların değiştirilmesi sürecinin sona ermesi üzerine Niğde'de 478 kişi başvuruda bulundu.



Başvurular kapsamında "Top, Ördek, Kurbağa, Pancar ve Azgın, vb." isimler ve soy isimler önde çıkı.



Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7039 sayılı kanun geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun da yapılan bu değişiklikle Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecekti. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri geçen yıl Aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başlamıştı. 3 Kasım 2019 tarihi itibariyle sona erdi.



Niğde'de 10 Ocak 2018 tarihinden 3 Kasım 2019 tarihine kadar 197 vatandaş isminde değişiklik yaparken 154 vatandaş ise soyadını değiştirdi.



Bu kapsamda, il genelinde il, ilçe nüfus müdürlüklerine ismini düzeltmek, soyadını değiştirmek için isteyenler yoğun başvuru bulundu. Başvurular kapsamında "Top, Ördek, Kurbağa, Pancar ve Azgın, vb." 478 kişinin ad ve soyadı mahkeme kararı aranmaksızın değiştirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA