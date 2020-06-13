Niğde'de 462 gram uyuşturucu ele geçirildi
Niğde'de düzenlenen operasyonda 462 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
13.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:47
Niğde'de düzenlenen operasyonda 462 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getireceği öğrenilen 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların aracında yapılan aramalarda 462 gram bonzai bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA