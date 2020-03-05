Niğde'de 400 yıllık Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
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Niğde'de 400 yıllık Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Niğde'de 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

05.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:42
Niğde'de 400 yıllık Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

'de 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'dan Niğde'ye el yazması Kur'an-ı Kerim getirileceğine dair bilgiye ulaştı. Ekipler Altunhisar İlçesinde yol arama faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsü içerisinde yaklaşık 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ise Niğde Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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