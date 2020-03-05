Niğde'de 400 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi

05.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:56

NİĞDE'de 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Niğde'ye el yazması Kuran-ı Kerim getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce Altunhisar ilçesinde kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsü içerisinde yaklaşık 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kuran-ı Kerim'i ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen Kuran-ı Kerim ise Niğde Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA