Niğde'de 400 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi
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Niğde'de 400 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi

NİĞDE'de 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi.

05.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:56
Niğde'de 400 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi

'de 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'dan 'ye el yazması Kuran-ı Kerim getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce Altunhisar ilçesinde kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsü içerisinde yaklaşık 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kuran-ı Kerim'i ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen Kuran-ı Kerim ise Niğde Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA

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