Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi
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Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi

NİĞDE'de gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sırasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk, 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

24.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:06
Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi

'de gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sırasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk, 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

?Merkeze bağlı Konaklı kasabasında aynı aileden Sakine E. (38), Vedat E. (37), Elif E. (10), Esma E. (4) ve Beyza E. (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. 5 kişi, ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kent merkezinde de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Melek T. (43) ile Muhammed T. (13) hastaneye başvurdu.

Her iki olayın ardından tedaviye alınan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
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