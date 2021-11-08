Niğde'de 4 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 4 milyon 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 4 milyon 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 kamyonu durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, 4 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücüler N.Y. ve E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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