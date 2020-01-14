Niğde'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili incelemeler sürüyor

14.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:55

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde anneanne Mukaddes Subaşı (51), anne Fadime Doğan (26), Necati (5) ve Murat Muhammet'in (2) hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



Edinilen bilgiye göre, Murat Subaşı (50) ve eşi Mukaddes Subaşı (51) Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde kalan kızları Fadime Doğan'ı ziyarete geldi. Gece geç saatlerde iki katlı evde iddiaya göre mangaldan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylülerin ihbarı sonrasında olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında Murat Subaşı ile Nuray Doğan ve Necati Doğan yaralanırken, anneanne Mukaddes Subaşı, anne Fadime Doğan (26), Necati (5) ve Murat Muhammet (2) hayatını kaybetti.



Yangın sonrasında meydana gelen göçüğün altında kalan Murat Muhammet'in cesedi, arama-kurtarma ekiplerinin 6 saat süren çalışması sonrasında bulunabildi.



Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, gece saat 00.30 sıralarında çıkan yangınla ilgili olarak, "Ev ahşap, toprak ve kerpiç bir ev. Yangın sonucunda göçmeler oluştu. AFAD ekiplerimizin yaptığı çalışmada, göçük altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bunlardan 2'si yetişkin 1'i çocuk. Bir çocuğumuzun daha enkaz altına olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yangın ilk çıktığı anda da 2 kişi kendilerini dışarı atabilmişler. Bunlardan birinin durumu iyi, diğeri tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat da devam ediyor" diye konuştu.



Ev sahibi Necati Doğan ise yangını fark edince camı ve pencere korkuluğunu kırarak dışarı çıktığını anlattı.



Camı kırınca alevlerin daha da arttığına dikkati çeken Doğan, "Ben içerideydim dışarı çıktım. İçeride gelin, ufak çocuklar, gelinin annesi, babası vardı. Ben pencereden atladığımda gelinin babası yanıyorum diye suyun altına yattı. Ben yangını fark ettiğimde büyümüştü" ifadelerini kullandı.



Çıkan yangın sonrasında itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA