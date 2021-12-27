Niğde'de 4 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
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Niğde'de 4 kilogram esrar ele geçirildi

Niğde'de 4 kilogram esrar ele geçirildi
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Fesleğen köyünde bir kişinin uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, bir eve düzenledikleri operasyonda yaklaşık 4 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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