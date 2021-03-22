Niğde'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Niğde'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

22.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:43
Niğde'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Niğde'de yaklaşık 4 bin metre alüminyum elektrik kablosu çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de yaklaşık 4 bin metre alüminyum elektrik kablosu çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edikli beldesi Tuzyolu mevkisinde 5 vatandaşın tarlasından yaklaşık 4 bin metre alüminyum elektrik kablosunun direklerden kesilerek çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin Aksaray ve Niğde'de saklandığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda S.S, M.Ü, M.S. ve N.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yaklaşık bin 500 metre alüminyum kablo, merdiven ve 2 tel kesme aleti ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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