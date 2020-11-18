Niğde'de 4 gündür su kuyusunda mahsur kalan köpek kurtarıldı

NİĞDE'de 4 gün önce 25 metrelik su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

NİĞDE'de 4 gün önce 25 metrelik su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Altunhisar ilçesine bağlı Hasandağı Ulukışla Köyü mevkiinde 25 metrelik su kuyusuna düşen köpeği gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Köpek, olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince düştüğü kuyudan kurtarıldı. Ekipler tarafından beslenen köpek daha sonra Niğde Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI