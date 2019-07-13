Niğde'de 390 kök Hint keneviri ele geçirildi

Niğde'de bir mısır tarlasına düzenlenen operasyonda 390 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Niğde il Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Edikli beldesi Mavruş mevkisinde I.D'ye ait mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 390 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan I.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA