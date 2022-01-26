Niğde'de 37 köy yolu kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de 37 köy yolu kapandı

Niğde'de 37 köy yolu kapandı

Niğde'de dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü.

Kar kalınlığının merkezde yaklaşık 20, yüksek kesimlerde 80 santimetreyi bulduğu Niğde'de, belediye ekipleri, ana arterler, sokaklar ve kaldırımlarda biriken karları temizledi. Diğer yandan Niğde-Çiftlik, Çiftlik-Altunhisar kara yolları ile 37 köy yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve kara yolları ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Niğde, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title