Niğde'de 37 kaçak göçmen yakalandı

Niğde'de yol kontrol uygulamasında bir araçta 37 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Niğde-Adana yolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde asayiş uygulaması yapan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.R. yönetimindeki 33 MA 4495 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 17'si erkek, 9'u kadın ve 12'si çocuk olmak üzere toplam 37 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Sürücü A.R. gözaltına alınırken, Ulukışla İlçe Polis Merkezine götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA