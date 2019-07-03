Niğde'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
Niğde'de yasa dışı yollardan yurda giren 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Niğde'de yasa dışı yollardan yurda giren 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde sabit yol uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otobüsü durdurdu.
Araçta, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Ulukışla İlçe Polis Merkezi'ne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Otobüs şoförü A.R. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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