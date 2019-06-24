Niğde'de 300 kök Hint keneviri ele geçirildi

Niğde'de bir evde 300 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Ağcaşar köyünde M.Ö'nün bağ evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, eve düzenledikleri operasyonda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevirler, ekipler tarafından imha edildi. Şüheli M.Ö, gözaltına alındı.

Kaynak: AA