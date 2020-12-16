Niğde'de 300 akademisyene çevrimiçi "sıfır atık sistemi kurulumu eğitimi" verildi
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Niğde'de 300 akademisyene çevrimiçi "sıfır atık sistemi kurulumu eğitimi" verildi

16.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:58
Niğde'de 300 akademisyene çevrimiçi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından düzenlenen "sıfır atık sistemi kurulum ve uygulama eğitimi" 100 üniversiteden yaklaşık 300 akademisyenin katılımıyla online olarak yapıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından düzenlenen "sıfır atık sistemi kurulum ve uygulama eğitimi" 100 üniversiteden yaklaşık 300 akademisyenin katılımıyla online olarak yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, çevrimiçi programın açılışında, çevresel kaynakların sürdürülebilir kalkınmayla olan ilişkisinden bahsetti.

Geçmişten bugüne kadar yaşanan önemli olayların, antlaşmaların ve daha pek çok olgunun çevre üzerinde etkili olduğunu belirten Kar, bilinçsiz şekilde kullanılan çevresel kaynakların sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez önceliğe sahip olduğunu vurguladı.

Kar, üniversitedeki öğrencilerde "sıfır atık kültürü" oluşturmayı ve bu kültürü davranışa dönüştürerek hayatı boyunca bu bilinçle hareket edecek nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerinin altını çizerek bu davranışın ülke ekonomisine katma değer sağlayacağına inandığını vurguladı.

Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Çağdaş Gönen ise "Etkin idari yapılanma ve operasyonel süreçler" başlıklı sunum yaptı. Atık yönetiminin gerekliliği, Avrupa Birliği direktifleri ve uygulamaları, Türkiye'de atık yönetimi yönetmeliği ve tarihi, Sıfır Atık Yönetmeliği gibi konulara değinen Gönen, sıfır atık sisteminde başarılı uygulama için doğru kurgulamanın ve eğitimlerin en önemli basamak olduğuna dikkati çekti.

Programda, "Mevcut durum analizi ve kaynağında ayrıştırma seçenekleri" konulu sunumunu yapan Atık Yönetimi Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci de üniversitede uyguladıkları sıfır atık projesine ilişkin bilgi verdi. Sıfır atık sisteminin kurulumunda dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan birinin, sıfır atık eğitimleri olduğuna işaret eden Deveci, sistemin sürdürülebilirliği ve insanlarda davranış oluşabilmesi için eğitim içeriklerinin ve farkındalık faaliyetlerinin sürekliliğinin önemine değindi.

İki gün süren programa yaklaşık 100 üniversiteden 300 akademisyen ve çevreyle ilgili çalışmalar yürüten paydaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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