Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurt genelinde olduğu gibi Niğde'de de düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurt genelinde olduğu gibi Niğde'de de düzenlenen törenle kutlandı.

Kentte bayram kutlamaları Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Valilik, Niğde Belediyesi, siyasi partiler ve STK'ların anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir; vatandaşların ve protokol üyelerinin bayramını kutladı. 30 Ağustos'un önemini içeren konuşmayı Jandarma Teğmen Sinan Şat yaptı. Teğmen Şat, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki yüce Türk ulusu emperyalist güçlerin işgalci ordularını anavatan topraklarından kesin olarak çıkarıp ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşturmuştur" dedi.

Şiirlerin okunmasının ardından Vali Şimşek, valilik makamında kutlamaları kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı öğretmenevi bahçesinde verilen resepsiyonu ile devam etti. Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Muhsin Kar, Niğde Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ile kamu kurumun temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - NİĞDE

Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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