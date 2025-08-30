Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü; Niğde'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Niğde Belediyesi tarafından anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Çelik, Başkan Özdemir ve Garnizon Komutanı Yetiş, tören alanında vatandaşların ve katılımcıların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Selçuk Yenipınar yaptı. Yenipınar konuşmasında; 30 Ağustos Zaferi'nin Türk Milleti'nin azmi, cesareti ve birlik beraberliğinin unutulmaz bir sembolü olduğunu vurguladı. Yenipınar; "30 Ağustos Zaferi, ulusumuzun ve Türk ordusunun cesaret ve kararlılığının önemli ve anlamlı bir göstergesi, önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür. 30 Ağustos, bütün yokluklara, imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi dolu ordumuzun, milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir" ifadelerine yer verdi.

Programda ayrıca Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Okşan Dal, zaferin anlamını yansıtan bir şiir okudu. Meydandaki programın ardından Vali Cahit Çelik, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Zafer Bayramı kutlamaları, öğretmenevi bahçesinde düzenlenen etkinliklerle devam etti. - NİĞDE