Niğde'de 3 milyon makaron ele geçirildi - Haberler
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Niğde'de 3 milyon makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Niğde'de 3 milyon makaron ele geçirildi

Niğde'de gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 3 milyon makaron ele geçirildi.

Niğde'de gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 3 milyon makaron ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine iki otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 300 koli içerisinde 3 milyon gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücüler S.Ç. ve A.Y. hakkında işlem başlatıldı. - NİĞDE

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Haber: Niğde'de 3 milyon makaron ele geçirildi - Haberler
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