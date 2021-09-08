Niğde'de 3 milyon makaron ele geçirildi

Niğde'de gümrük kaçağı 3 milyon makaron ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de gümrük kaçağı 3 milyon makaron ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine iki otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 300 koli içinde 3 milyon gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücüler S.Ç. ve A.Y. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul