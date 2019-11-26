Niğde'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Haberler » 3. Sayfa » Niğde'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Haber

Niğde'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Niğde'de farklı bölgelerde 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

26.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:26
Niğde'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

'de farklı bölgelerde 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.


Niğde Merkeze bağlı Ağşaçar Köyünde V. I.(65)E. I.(65), İlçesi'nden E.B. (39) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.


Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.