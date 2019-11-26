Niğde'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Niğde'de farklı bölgelerde 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.
26.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:26
Niğde'de farklı bölgelerde 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Niğde Merkeze bağlı Ağşaçar Köyünde V. I.(65)E. I.(65), Ulukışla İlçesi'nden E.B. (39) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA
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